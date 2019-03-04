Вокалист The Prodigy покончил с собой
14:49, 04 марта 2019Мир
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Музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.
Кит Флинт совершил самоубийство / instagram.com/theprodigyofficial/
В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.
В официальном инстаграме The Prodigy появилось сообщение, что Флинт покончил с собой.
"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные", - сказано в сообщении.
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Музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.
Как сообщалось, Кит (Кейт) Флинт родился в 1969 году. В 1990-м он стал танцором электронной группы The Prodigy, а затем - вокалистом коллектива. Музыкант исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — Firestater и Breathe.
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