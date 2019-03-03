Трамп считает, что у Северной Кореи с ядерным оружием нет экономического будущего

Несмотря на провал вторых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, Трамп уверяет, что отношения Вашингтона и Пхеньяна теплы, как никогда.

Северную Корею ожидает "блестящее экономическое будущее", если она заключит "ядерную сделку" с США. Если же она откажется от денуклеаризации и ядерного разоружения, ее экономические перспективы будут весьма удручающими.

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Об этом сообщает канал "112 Украина" со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

"Несмотря на провал вторых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме из-за нежелания США идти на уступки и снять санкции против Северной Кореи, Трамп уверяет, что отношения Вашингтона и Пхеньяна кажутся "очень, очень прочными", - говорится в сообщении.

Хотя и Соединенные Штаты, и Северная Корея заявляют, что намерены продолжить переговоры, сказать, когда состоится следующий раунд переговоров пока не могут.

Как считают аналитики, КНДР в данный момент обладает арсеналом от 20 до 60 ядерных боеголовок, которые в случае установки на межконтинентальные баллистические ракеты вполне могут угрожать материковой части США.

Как сообщал УНИАН, ранее ООН и США усилили санкции в отношении Северной Кореи, после того, как в 2017 году она провела повторные испытания ядерных зарядов и баллистических ракет.

Вашингтон в обмен на отмену санкций потребовал полной и доказуемой денуклеаризации Северной Кореи, то есть ее отказа от программы создания ядерного оружия. Пхеньян назвал эту позицию "гангстерской".