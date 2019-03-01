США хотят продолжить диалог с КНДР по ядерному оружию и санкциям

КНДР пока не предложили конкретных шагов, на которые готова пойти ради отмены санкций, заявил Майк Помпео.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в пятницу, 1 марта, заявил, что во время саммита с участием президента страны Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Иному Ханое северокорейская сторона попросила Вашингтон полностью отменить санкции против нее.

В свою очередь американская сторона поставила требование перед КНДР демонтировать все ядерные объекты. При этом Северная Корея, по словам Помпео, во время переговоров не смог полностью прояснить, что именно она готова предложить в отношении своего ядерного объекта в Йонбене. Поэтому Вашингтон ожидает "возвращение за стол переговоров для продолжения этого разговора", сказал глава Госдепа США, пишет DW.

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28 февраля второй в истории саммит между США и КНДР, который проходил во вьетнамском Ханое, завершился на несколько часов раньше запланированного времени. Стороны не обнародовали двусторонних заявлений. Совместный обед двух лидеров был отменен. Несмотря на отсутствие договоренностей, президент США Трамп на пресс-конференции по итогам встречи назвал переговоры "продуктивными".

По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла в июне 2018 года в Сингапуре, был подписан совместный документ, который обязывает КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который прошел в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохе" и прекратить эксплуатацию расположенного на нем пусковой установки.