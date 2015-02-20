Навальный пропустит марш "Весна": суд арестовал оппозиционера на 15 суток за раздачу листовок в метро

Пресненский суд Москвы на 15 суток арестовал оппозиционера Алексея Навального, задержанного в минувшие выходные в столичном метро во время раздачи листовок, сообщают РИА Новости.

Суд признал, что он нарушил установленный порядок проведения митинга (статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях).

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Навального арестовали сразу после оглашения решения и увезли в изолятор для отбывающих административный арест прямо из зала суда. Срок в 15 суток начинается с сегодняшнего дня. Таким образом, он пропустит марш "Весна", организатором которого является, и выйдет из изолятора 5 марта.

Как указано в протоколе, Навальный раздавал листовки, призывающие посетить антикризисный марш "Весна", в вагонах метро от станции "Павелецкая" до "Краснопресненской". Таким образом, считает суд, он нарушил порядок агитации, поскольку марш тогда еще не был согласован мэрией. При этом он продолжил раздавать листовки даже после замечаний сотрудников полиции.

Навальный вину не признал. По его словам, в листовках содержалась информация только о требованиях марша.

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"Место его проведения в листовках указано не было специально, чтобы не попасть под административную ответственность", — пояснил он. По словам оппозиционера, в полицейском протоколе неверно истолкованы его действия.

Навальному вменяется нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях). Санкция данной статьи предусматривает штраф на сумму до 300 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.