Суд перепутал: арестовано имущество Олега Навального - брата оппозиционера

Басманный суд Москвы сегодня арестовал имущество Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Романова, арест наложен на "ценные бумаги в виде акций ряда компаний, денежные средства, находящиеся на счетах в нескольких банках, а также изъятые в ходе обысков по месту жительства". Кроме того, арест наложен и на долю уставного капитала в ООО "Кобяковская фабрика по лозаплетению".

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Романова пояснила, что арест наложен в качестве обеспечительной меры по возможным искам о возмещении ущерба в рамках дела о мошенничестве при перевозке товаров компании "Ив Роше", обвиняемыми по которому являются Олег и Алексей Навальные.

Изначально пресс-служба Басманного суда сообщила об аресте имущества Алексея Навального. Он заявил, что ему об этом ничего не известно, и пояснил, что его имущество арестовывалось по делу "Кировлеса". Арест был наложен на два автомобиля: ВАЗ-2108 и "Хёндэ Элантра", которые он несколько лет назад продал по доверенности.