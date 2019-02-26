NRC Handelsblad: Опыт Украины должен развеять иллюзии Запада о невозможности войны с Россией

Если большинство жителей Запада не верят в возможность войны с Москвой, им стоит вспомнить о том, что украинцы тоже в это не верили.

Во время дебатов о Европе несколько лет назад историк Филипп Блум пошутил о том, как он ходил к старшеклассникам в Германии. Он спросил: «Кто станет добровольцем, когда Меркель скажет: мы идем на войну в Украину?». Школьники в ответ лишь горько посмотрели на историка. Но трое ребят турецкого происхождения подняли руку и были готовы идти на фронт.

Умереть в Украине за Европу – это звучит слишком размыто. Но еще не так давно предположение о вторжении России в Западную Европу тоже считалось невероятным, пишет NRC Handelsblad. Нидерландское издание напоминает о выставке, которая недавно открылась в Национальном военном музее в городе Суст.

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Аутентичные экспонаты и истории демонстрируют, насколько горячей была Холодная война даже для Нидерландов. Подробные карты коммунистической Польши за 1970 год описывали планы советского вторжения в Западную Европу. Поэтому возможная война Запада с Востоком никогда не была шуткой.

На открытии выставки министр обороны Нидерландов Анк Билефельд говорила об угрозе, которая поступает из России сегодня. Она подчеркнула, что новая угроза с Востока «более скрытая, чем во времена Холодной войны, но не менее серьезная». Нидерландский министр сравнила российскую агрессию с «матрешкой» и напомнила о кибератаках, российской агрессии в море и в небе, о том, как Москва использует «зеленых человечков». Война стала асимметричной.

Стоя рядом с послами нескольких стран НАТО Билефельд заговорила о «наших ребятах»: хорошо подготовленных и образованных военных, которых уважают чужие войска. Однако издание замечает, что этого будет недостаточно, «когда придут русские». Понадобится что-то вроде бессмертного патриотизма в США, ярого национализма в Турции, милитаризма в Израиле (израильская армия недавно распространила видео ко Дню Валентина, в котором солдаты признаются в любви ружью, военным собакам и бронемашинам так пылко, что «Цельно металлическая оболочка» Стэнли Кубрика просто «отдыхает»).

Но несомненная верность народу и родине не распространены в Нидерландах, так же как и оценки того, когда такие вещи становятся плохими. Историк Иоган Хейзинга называл это «относительно слабой склонностью к национальному самовосхвалению» даже «в самом чистом виде» явления.

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«Не важно, насколько мы будем дисциплинированы и как мы будем готовиться, Путина это совсем не впечатлит. Поэтому битву нужно вести невоенными методами. В конце концов, победа в Холодной войне была одержана не силами армии», - говорится в статье.

Издание напоминает о недавнем интервью американской публицистки Энн Эплбаум, которое она дала в Нидерландах на тему российской угрозы.

«Путин не боится торговых законов Европы или танков НАТО. Его пугает демократия и ее привлекательность для россиян», - пояснила она.