В Азовском море ФСБ задержала катер с украинскими рыбаками - СМИ

Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере были обнаружены свыше 240 килограмм рыбы.

Российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

В сообщении ФСБ России по Краснодарскому краю говорится, что "иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере были обнаружены свыше 240 килограмм рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты", - сказано в сообщении.

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Капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда конфискован сам катер.

Ранее сообщалось, что в России угрожают "за минуты" закрыть Азовское море для украинских судов.