МИД РФ: трудно комментировать намеки, тем более полные несуразицы

МИД России заявляет, что Москва рассматривает политические процессы в Украине как ее сугубо внутреннее дело и стремится к диалогу со всеми политическими силами, которые на деле выступают за развитие и углубление российско-украинского партнерства, сообщает РИА «Новости».

"Мы всегда заявляли, что Россия стремится к активному и поступательному диалогу со всеми политическими силами Украины, которые на деле выступают за развитие и углубление российско-украинского партнерства", - говорится в ответе департамента информации и печати МИД РФ на просьбу СМИ прокомментировать заявление фракции «Наша Украина», которое 13 июля озвучил министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

"Трудно комментировать намеки, тем более полные несуразицы. Не знаем, кто, по мнению автора указанных слов, создает различные коалиции на Украине. Что касается России, то мы рассматриваем политические процессы в соседнем государстве как его сугубо внутреннее дело", - заявил МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, “Наша Украина” заявила, что антикризисная коалиция в Верховной Раде действует по четко спланированным сценариям, которые вырабатываются за пределами Украины.

“Создается впечатление, что авторам этих сценариев, кроме дестабилизации ситуации в Украине, нужна «дешевая демонстрация» перед заседанием Большой восьмерки”, говорится в заявлении. “Наша Украина” расценивает подобные шаги как попытку извне вмешаться во внутриполитические процессы в Украине.