США предупредили РФ о готовности ввести новые санкции за отравление Скрипалей

Также госсекретарь Майк Помпео напомнил о выходе США из ракетного договора из-за несоблюдения Россией его положений.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о готовности ввести второй этап санкций против России из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, телефонный разговор Помпео и Лаврова состоялась вчера, 12 февраля.

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«Госсекретарь Помпео вновь заявил о настроенности США привлечь Россию к ответственности из-за применения ею химического оружия в Солсбери (Соединенное Королевство) с помощью санкций, как это предусмотрено законом о ликвидации химического и биологического оружия», - говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео подчеркнул позиции Соединенных Штатов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), которая заключается в том, что это соглашение утратит силу через шесть месяцев, если Россия не начнет его выполнять.

Также Помпео и Лавров обсудили ситуацию в Венесуэле и мирный переход к демократии в этой стране.

Как сообщал УНИАН, в США еще в ноябре 2018 года заявили о намерении ввести второй этап санкций против России из-за отравления Скрипалей.

27 августа 2018 года вступили в силу санкции США против России, введенные из-за отравления Скрипалей. Ограничительные меры условно назвали первым этапом санкций. Санкции предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства. Кроме того, санкции предусматривают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг. При этом США в интересах национальной безопасности не ограничивают сотрудничество в космической сфере.

В январе представители Демократической партии США призвали администрацию Дональда Трампа ввести второй этап санкций против России в связи с отравлением Скрипалей.