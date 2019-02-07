Появились новые подробности о помощнике "Петрова" и "Боширова", отравивших Скрипаля

Офицер под вымышленным именем Сергей Федотов оставался в стране еще как минимум несколько дней после отравления.

Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери, остался в Британии после покушения.

Об этом сообщает Telegraph.

По информации издания, офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Александром Петровым и Русланом Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

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Вероятно, отмечает издание, Федотов оставался в стране еще как минимум несколько дней после отравления бывшего полковника ГРУ.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, была разработана в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привела к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.