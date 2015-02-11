Премьер Финляндии: Если договориться в Минске не удастся, у ЕС останется только одно средство - санкции
Стубб говорит, что минские переговоры будут очень непростыми.
Премьер-министр Финляндии Александер Стубб не питает больших надежд относительно успеха минских переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. По словам финского премьера, ситуация – крайне напряженная, и переговоры будут очень сложными, пишет финское издание Yle.
"Будем надеяться, что эти переговоры вообще состоятся", - заявил премьер в интервью изданию.
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Ранее днем стало известно, что президент России Владимир Путин подтвердил свой приезд в Минск.
Стубб отметил, что у ЕС остается лишь одно средство, если не удастся договориться в Минске. Это средство – экономические санкции, подчеркнул он. По словам финского премьера, новый пакет санкций вступит в силу на следующей неделе, если в Минске не будет достигнуто прогресса.
Финский премьер отметил, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд поставили на карту весь свой авторитет, чтобы найти мирное разрешение кризиса.