Премьер Финляндии: Если договориться в Минске не удастся, у ЕС останется только одно средство - санкции

Премьер-министр Финляндии Александер Стубб не питает больших надежд относительно успеха минских переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. По словам финского премьера, ситуация – крайне напряженная, и переговоры будут очень сложными, пишет финское издание Yle.

"Будем надеяться, что эти переговоры вообще состоятся", - заявил премьер в интервью изданию.

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Ранее днем стало известно, что президент России Владимир Путин подтвердил свой приезд в Минск.

Стубб отметил, что у ЕС остается лишь одно средство, если не удастся договориться в Минске. Это средство – экономические санкции, подчеркнул он. По словам финского премьера, новый пакет санкций вступит в силу на следующей неделе, если в Минске не будет достигнуто прогресса.

Финский премьер отметил, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд поставили на карту весь свой авторитет, чтобы найти мирное разрешение кризиса.