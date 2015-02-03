В НАТО не исключают ухудшения ситуации на востоке Украины - СМИ
Представитель НАТО отметил, что о возможном ухудшении ситуации свидетельствует также увеличение российского присутствия на Донбассе.
В штаб-квартире Северо-атлантического альянса говорят, что ожидают заметного ухудшения ситуации в зоне АТО, а также отмечают, что российские военные принимают участие в вооруженном конфликте.
Об этом сообщил во время общения с журналистами чиновник НАТО, который попросил не называть его имени, сообщает из Брюсселя корреспондент Европейской правды.
"Россия настроена поддерживать конфликт в Украине до тех пор, пока не будет предложено такое политическое решение, которое будет устраивать Москву. И в этом - корень проблемы", - заявил представитель альянса.
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"Никто не знает, как долго продлится конфликт в Украине и как именно он будет решен. Но есть все основания ожидать, что ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшится. И свидетельством этого является не только события последних дней, но также более ранние данные", - добавил он.
Собеседник также подчеркнул, что Россия усиливает свое участие в конфликте.
"О возможном ухудшении ситуации свидетельствует также увеличение российского присутствия на востоке Украины, и у нас есть достоверные подтверждения для того, чтобы уверенно утверждать, что российская армия действует на стороне сепаратистов", - подчеркнул он.
Как известно, 5 февраля в Брюсселе состоится министерская встреча НАТО на уровне министров обороны.