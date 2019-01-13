цей матеріал доступний українською

На границе США и Мексики найден десятиметровый туннель (видео)

11:35, 13 января 2019
Мир
41 0
В американском штате Аризона на границе Мексики и США был обнаружен подземный тоннель / twitter.com/PoliciaFedMx

На границе Мексики и США обнаружили тоннель, который, по мнению мексиканских властей, мог использоваться для транспортировки наркотиков.

Об этом сообщает The Hill. "Обнаруженный на этой неделе у Аризоны тоннель, как подозревают мексиканские власти, мог быть использован для перевозки наркотиков и людей через границу", - говорится в сообщении.

Федеральная полиция Мексики заявила, что длина тоннеля составляет около 32 футов.

Читайте такжеВ США в заброшенном ресторане KFC обнаружили наркотоннель в Мексику

Также отмечается, что это уже третий подобный обнаруженный тоннель за месяц.

Ранее в США полиция обнаружила загадочный лагерь, в котором морили голодом 11 детей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#контрабанда#Мексика