На границе США и Мексики найден десятиметровый туннель (видео)

Федеральная полиция Мексики заявила, что длина тоннеля составляет около 32 футов.

На границе Мексики и США обнаружили тоннель, который, по мнению мексиканских властей, мог использоваться для транспортировки наркотиков.

Об этом сообщает The Hill. "Обнаруженный на этой неделе у Аризоны тоннель, как подозревают мексиканские власти, мог быть использован для перевозки наркотиков и людей через границу", - говорится в сообщении.

#Nogales#Sonora. Como parte de nuestro servicio para brindar seguridad en la zona fronteriza, policías federales detectaron un túnel de casi 10 metros de longitud, presumiblemente usado para cometer ilícitos. Tu reporte es seguro y confidencial llama 088 o usa #PFMovil. pic.twitter.com/uenMTmZ6H5 — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) January 9, 2019

Федеральная полиция Мексики заявила, что длина тоннеля составляет около 32 футов.

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Также отмечается, что это уже третий подобный обнаруженный тоннель за месяц.

Ранее в США полиция обнаружила загадочный лагерь, в котором морили голодом 11 детей.