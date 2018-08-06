В США полиция обнаружила загадочный лагерь, в котором морили голодом 11 детей

Пока остается неясным, как именно дети оказались в этом месте и зачем.

Полиция американского штата Нью-Мексико провела рейд, в ходе которого удалось спасти 11 страдающих от истощения детей и троих женщин, которых вооруженные до зубов мужчины держали взаперти в лагере в отдаленном районе пустыни.

Как передает Би-би-си, полицейские организовали рейд после того, как получили послание со словами "Мы голодаем, нам нужны еда и вода". Пока остается неясным, как именно дети в возрасте от одного года до 15 лет оказались в этом месте, которое напоминает импровизированный военный лагерь, с укреплением из автомобильных покрышек, стрельбищем и подземным туннелем. По словам полицейских, на территории нет водопровода и электричества, а для жилья использовался маленький крытый пластиком трейлер.

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В лагере не было свежей воды, а из еды здесь обнаружили только картошку и упаковку риса. "Я работаю в полиции 30 лет и никогда не видел ничего подобного. Они были исхудавшими, с торчащими ребрами, и очень напуганными, вокруг царила полная антисанитария", - рассказал журналистам шериф округа Таос Джерри Хогреф.

По словам шерифа Хогрефа, женщины и дети подвергались "промывке мозгов" и были запуганы мужчинами, которые заправляли всем в лагере. Сейчас детей передали местным органам социальной опеки. Женщин задержали, но затем отпустили. Предположительно, они были матерями детей.

Один из арестованных, Сираж Вахаж, находился в розыске по подозрению в похищении собственного трехлетнего сына, но пока найти мальчика не удалось. Сейчас полиция проверяет связь Вахажа с найденными детьми.

Официальные лица говорят о том, что лагерь мог быть тренировочной базой экстремистов. Жители близлежащего городка Амалия, всерьез обеспокоенные безопасностью собственных детей, допускают, что речь может идти о какой-то тоталитарной секте.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты заявили, что в Европе растет уровень трудового рабства.