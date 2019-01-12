Генсек НАТО приветствовал историческое решение о смене название Македонии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает окончательное принятие конституционных изменений о переименование Македонии на Северную Македонию важным вкладом в повышение стабильности региона.
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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на страницу Столтенберга в Twitter.
"Я поздравляю премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по Преспанскому соглашению. НАТО твердо поддерживает полную реализацию этого соглашения, которое является важным вкладом в повышение стабильности и процветания региона", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, накануне парламент Македонии окончательно принял конституционные изменения, изменив название страны на Северную Македонию - тем самым парламент открыл путь Македонии к НАТО.
Поправки предусматривают изменение названия страны на "Северную Македонию", а также закрепляют отсутствие претензий к суверенитету и территории соседних государств, предусматривают сохранение идентичности македонского народа и обязанности государства по поддержке диаспоры.
В НАТО предполагают, что полноценное членство в Альянсе Северная Македония может получить уже весной этого года.
I congratulate PM @Zoran_Zaev on the parliament's final vote on the #PrespaAgreement. #NATO strongly supports the full implementation of the agreement, which is an important contribution to a stable and prosperous region.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 11, 2019