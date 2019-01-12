Генсек НАТО приветствовал историческое решение о смене название Македонии

Он отметил, что НАТО твердо поддерживает полную реализацию этого соглашения, которое является важным вкладом в повышение стабильности и процветания региона.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает окончательное принятие конституционных изменений о переименование Македонии на Северную Македонию важным вкладом в повышение стабильности региона.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на страницу Столтенберга в Twitter.

"Я поздравляю премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по Преспанскому соглашению. НАТО твердо поддерживает полную реализацию этого соглашения, которое является важным вкладом в повышение стабильности и процветания региона", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне парламент Македонии окончательно принял конституционные изменения, изменив название страны на Северную Македонию - тем самым парламент открыл путь Македонии к НАТО.

Поправки предусматривают изменение названия страны на "Северную Македонию", а также закрепляют отсутствие претензий к суверенитету и территории соседних государств, предусматривают сохранение идентичности македонского народа и обязанности государства по поддержке диаспоры.

В НАТО предполагают, что полноценное членство в Альянсе Северная Македония может получить уже весной этого года.