Парламент Македонии утвердил переименование страны

Закон поддержали более 80 депутатов.

Македонский парламент утвердил закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.

Закон поддержали более 80 депутатов. Как отмечается, теперь документ должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

При этом власти Македонии намерены сменить название страны на Северную Македонию для вступления в ЕС и НАТО.