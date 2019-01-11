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Парламент Македонии утвердил переименование страны

20:37, 11 января 2019
Мир
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 Власти Македонии намерены сменить название страны на Северную Македонию / Wiki

Закон поддержали более 80 депутатов. Как отмечается, теперь документ должен подписать президент Македонии Георге Иванов.

При этом власти Македонии намерены сменить название страны на Северную Македонию для вступления в ЕС и НАТО.

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Теги: #Македония