Парламент Македонии утвердил переименование страны
20:37, 11 января 2019Мир
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Закон поддержали более 80 депутатов.
Власти Македонии намерены сменить название страны на Северную Македонию / Wiki
Македонский парламент утвердил закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.
Закон поддержали более 80 депутатов. Как отмечается, теперь документ должен подписать президент Македонии Георге Иванов.
При этом власти Македонии намерены сменить название страны на Северную Македонию для вступления в ЕС и НАТО.
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