Найдены «черные ящики» упавшего на Тайване самолета
02:44, 05 февраля 2015Мир
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Спасателям удалось найти бортовые самописцы пассажирского самолета, который потерпел крушение на Тайване.
Найдены «черные ящики» упавшего на Тайване самолета / Скриншот
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Straits Times.
Совет по безопасности полетов отмечает, что в среду вечером следователи начнут расшифровку данных с «черных ящиков».
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Добавим, что по последней информации, число погибших при падении самолета стали 23 человека.
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