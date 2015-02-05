Найдены «черные ящики» упавшего на Тайване самолета

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Straits Times.

Совет по безопасности полетов отмечает, что в среду вечером следователи начнут расшифровку данных с «черных ящиков».

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Добавим, что по последней информации, число погибших при падении самолета стали 23 человека.