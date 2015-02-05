В России физика-ядерщика обвинили в госизмене за статью в журнале

По версии ФСБ, в 2013 году он опубликовал в чешском научном журнале данные о взрывчатых веществах, которые защищены государственной тайной, пишет ТСН со ссылкой на Meduza.

Сам ученый считает, что информация о них давно доступна в научной литературе. О каких именно веществах идет речь - защита обвиняемого пока не раскрывает.

По словам адвоката ученого, Голубев работал в Сарове (закрытый город, там находится ядерный центр - ред.) с 1975-го по 2013-й. Был ведущим научным сотрудником. Занимался разработками взрывчатых веществ, так как он специалист по взрывчатым веществам. В 2013 году ученый опубликовал доклад.

"Могу сказать, что материал был опубликован после научной конференции в Чехии; журнал был выпущен по материалам конференции", - рассказал адвокат Голубева.

В июле 2014 года на него завели уголовное дело по факту разглашения гостайны. Якобы в опубликованном им докладе содержатся секретные сведения.

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"Как он мне рассказывает, в докладе никаких секретных сведений нет, а все доводы были изложены в научной литературе в 1980-х и 1990-х годах. Тем не менее, сфабриковано дело по его преследованию и предъявлено обвинение", - добавил адвокат.

Он также сообщил, что 7 июля против ученого было возбуждено уголовное дело.

"8 июля к нему домой пришли сотрудники ФСБ с обыском. Допрашивали. Изъяли компьютеры. Как Светлану Давыдову его не задерживали. С тех пор он находится под подпиской о невыезде", - отметил адвокат.

Какие именно претензии были предъявлены спецслужбами ученому Голубеву, адвокат пока отказался рассказывать, отметив, что сейчас не может об этом говорить.