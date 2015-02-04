Евродепутат объявил голодовку в поддержку заключенной Савченко

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс объявил голодовку в знак протеста против незаконного заключения в России Надежды Савченко.

Об этом Ауштрявичюс написал в своем Twitter, передает Украинская правда.

"Украинская группа депутатов призвала российского посла Чижова уважать международные стандарты и освободить Н.Савченко. Сегодня я объявил голодовку!", - написал Ауштрявичюс.

EP Ukraines Group is asking the Russian Ambo Chizov to respect international stardart and release N.Savchenko. Today I am on hunger strike! - Petras Austrevicius (@petras_petras) February 4, 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчица содержится в московском СИЗО №6.

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26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи содействовать освобождению Савченко и делегировала в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку. Следователи Следственного комитета Российской Федерации хотят оставить Савченко под стражей до 13 мая.

28 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию освободить Савченко течение 24 часов.