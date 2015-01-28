ПАСЕ приняла резолюцию: Россия должна освободить Савченко в течение 24 часов

21:27, 28 января 2015
Политика
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой содержится пункт с требованием освободить депутата Верховной Рады, члена украинской делегации в ПАСЕ Надежду Савченко в течение 24 часов и передать ее Украине или третьей стороне.

REUTERS

Во время заседания зимней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поправку к резолюции, чтобы Россия освободила украинскую летчицу и члена украинской парламентской делегации в ПАСЕ Надежду Савченко в течение 24 часов.

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Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"ПАСЕ приняла поправку к резолюции, в которой постановила освободить Надежду Савченко в течение 24 часов", - сообщил Климкин.

Президент ПАСЕ Анн Брассер во время заседания предложила изменить положение проекта резолюции об освобождении Савченко. В частности, она процитировала, что "Ассамблея призывает российские власти освободить госпожу Савченко в течение 24 часов и обеспечить ее возвращение в Украину или передать ее третьей стороне".

Председатель Мониторингового комитета ПАСЕ Штефан Шеннах сообщил, что комитет не возражает против принятия этой поправки.

В целом за резолюцию проголосовали 160 депутатов ПАСЕ, против были 42, воздержались 11 депутатов.

За поправку к резолюции о передаче Савченко третьей стороне проголосовал 171 делегат, против - 10, воздержались 13. За поправку о 24 часах проголосовали 173 делегата, против - 12, воздержались 18.

Как передает корреспондент "Украинской правды" из Страсбурга, согласно договоренности с российской стороной, которая была утверждена на закрытом заседании Мониторингового комитета, в текст указанного параграфа добавили возможность передать Савченко не Украине, а другому государству.

Итоговая норма звучит так: "Ассамблея призывает российские власти освободить Савченко течение 24 часов и вернуть ее Украине, или передать третьей стороне".

Этот пункт должен войти в итоговую резолюцию, которую должны утвердить в целом в течение ближайших 30 минут. Между тем, это решение не является юридически обязывающим, россияне могут отказаться выполнять договоренность.

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Как ранее сообщал УНИАН, к резолюции о полномочиях российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы предложены поправки, предусматривающие освобождение в течение суток украинской летчицы Надежды Савченко, немедленное освобождение Крыма и восстановление его статуса как украинской территории.

 „Выдвинуто требование освободить ее на протяжении суток и вернуть или в Украину, или в другую третью страну”, - сказал собеседник агентства.

Также требуется, чтобы Россия освободила всех пленных и заложников, которые незаконно содержатся на территории РФ, вернула контроль за всей украинской границей украинским пограничникам.

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