В организме Савченко из-за голода начнутся необратимые изменения - врач

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Надежда Савченко голодает с 13 декабря.

Врачи элитной клиники "Феофания" заявляют, что потеря 18 килограмм веса для Савченко - это предел.

По их мнению, вывести ее из такого состояния будет крайне трудно, так как за 50 дней на одной воде из организма исчезает глюкоза, которая содержится в печени, теряются белки, жиры, и человек худеет. Никакие капельницы с физрастворов, которые, по словам адвокатов, вводят Савченко, не заменят еды

"Идет истощение всех процессов, идет дистрофия тканей. То есть идут изменения во всех внутренних органах, те же самые энтероцити, в которые не попадает питание и кровопоток, в них происходит атрофия, то есть сейчас взять и наесться не получится. Большинство людей погибали не тогда, когда голодали, а когда их быстро начинали восстанавливать", - уверяют врачи.

Читайте такжеСавченко этапируют в тюремную больницу и "шьют" новое делоСестра летчицы говорит, что сейчас у Савченко шелушится кожа. Через адвокатов ей передают масла для тела и таблетки витаминов.

"Сейчас это половина человека. Очень в плохом состоянии кожа, она в маленьких, похожих на квадратики, морщинах, и в маленьких раздражениях, как язвочки. Открывая это (голодовку - ред.), она отнюдь не рассчитывала и не рассчитывает там умереть", - говорит Вера.

На следующей неделе Вера второй раз летит в Москву.

"Результат будет так, или иначе, он уже есть, главное, как Надя сказала - голодаю до конца, то моя задача сделать так, чтобы это был счастливый конец", - надеется Вера.

Ранее сообщалось, что Савченко похудела на 18 кг и отказывается останавливать голодовку даже под угрозой смерти.