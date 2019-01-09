Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Он скончался в Москве после тяжелой болезни.

Последний председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы РФ Анатолий Лукьянов умер в возрасте 88 лет.

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Как рассказала РБК его дочь, юрист Елена Лукьянова, он скончался в Москве после тяжелой болезни.

В середине и второй половине 80-х считался близким соратником генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. В 1998-1990 годы Анатолий Лукьянов был кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС. В 1990-1991 годы - председателем Верховного совета СССР. С августа 1991 по декабрь 1992 находился в следственном изоляторе «Лефортове» по обвинению в причастности к деятельности ГКЧП. В феврале 1994 года попал под думское постановление об амнистии членам ГКЧП и участникам событий октября 1993 года. С 1993 по 2003 год он был депутатом Госдумы РФ от КПРФ.