В дипломатические представительства Австралии разослали подозрительные посылки (видео)

Полиция Австралии официально не обнародует подробности о содержимом подозрительных посылок.

Правоохранители Австралии проверяют подозрительные посылки, доставленные 9 января в иностранные посольства и консульства в Канберре и Мельбурне.

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В консульства США, Греции, Франции, Италии, Гонконга, Индии, Новой Зеландии, Пакистана, Южной Кореи и Швейцарии в Мельбурне приезжали кареты скорой помощи.

Сотрудница пакистанского консульства рассказала, что она открыла подозрительный конверт, в котором содержался белый порошок с примесью асбеста.

Работница консульства Новой Зеландии отметила, что внутри конверта были маленькие пластиковые пакеты, при этом слово "асбест" было написано на внешней стороне посылки.