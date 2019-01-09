В дипломатические представительства Австралии разослали подозрительные посылки (видео)
14:12, 09 января 2019Мир
220 0
Полиция Австралии официально не обнародует подробности о содержимом подозрительных посылок.
Правоохранители Австралии проверяют подозрительные посылки, доставленные 9 января в иностранные посольства и консульства в Канберре и Мельбурне.
Читайте такжеВ США предъявили официальные обвинения подозреваемому в рассылке бомб
В консульства США, Греции, Франции, Италии, Гонконга, Индии, Новой Зеландии, Пакистана, Южной Кореи и Швейцарии в Мельбурне приезжали кареты скорой помощи.
Сотрудница пакистанского консульства рассказала, что она открыла подозрительный конверт, в котором содержался белый порошок с примесью асбеста.
Работница консульства Новой Зеландии отметила, что внутри конверта были маленькие пластиковые пакеты, при этом слово "асбест" было написано на внешней стороне посылки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter