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Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже

22:52, 05 января 2019
Мир
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Около 500-600 протестантов собрались на Елисейских полях / Pulse Ghana

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Уточняется, что столкновения протестующих с полицией произошли около здания префектуры у моста Нотр-Дам. Когда часть колонны демонстрантов уже пересекла мост, немногочисленная группа людей начала провоцировать полицейских.

В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что около 500-600 протестантов собрались на Елисейских полях. Они планируют пройти маршем до здания Национального собрания.

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