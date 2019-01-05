Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже
22:52, 05 января 2019Мир
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Столкновения протестующих с полицией произошли около здания префектуры.
Около 500-600 протестантов собрались на Елисейских полях / Pulse Ghana
Французская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста «желтых жилетов».
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Уточняется, что столкновения протестующих с полицией произошли около здания префектуры у моста Нотр-Дам. Когда часть колонны демонстрантов уже пересекла мост, немногочисленная группа людей начала провоцировать полицейских.
В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что около 500-600 протестантов собрались на Елисейских полях. Они планируют пройти маршем до здания Национального собрания.
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