В Дании сократилось число сторонников выхода из Евросоюза

Согласно опросу, против выхода Дании из Евросоюза выступают 66% граждан страны.

В Дании уменьшилось число сторонников выхода из Европейского союза.

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Итоги социологических опросов свидетельствуют о том, что 62% граждан Дании выступают против проведения референдума о выходе из ЕС, и лишь 26% датчан поддерживают эту идею, передает Анадолу.

По данным опросов, 66% датчан заявили, что в случае проведения референдума проголосуют против выхода Дании из Евросоюза, и лишь 22% намерены проголосовать за этот шаг.

Сообщается, что число граждан Дании, желающих выхода страны из Евросоюза, сократилось после проведения в Великобритании референдума по Breхіt.

Согласно итогам социологического опроса, проведенного в 2016 году, 33% граждан Дании поддержали идею выхода из ЕС.