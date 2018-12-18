Британская армия готовит 3,5 тысячи военных на случай выхода из ЕС без соглашения

Контингент будет состоять из солдат регулярной армии и резервистов.

Британская армия готовит 3,5 тыс. военных, чтобы быть готовой к "любым непредвиденным обстоятельствам" в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без принятия соответствующего соглашения.

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Об этом во вторник, 18 декабря, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон после заседания правительства в Лондоне, сообщает "Немецкая волна". По словам министра, задачей этих военных будет "поддержать правительственные учреждения в случае чрезвычайной ситуации". Контингент будет состоять из солдат регулярной армии и резервистов.

В то же время британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что подготовка к выходу страны из ЕС без соответствующего соглашения будет приоритетом на "операционном уровне" в правительстве. При этом, отметил он, министры до сих пор надеются, что соглашение о Brexit еще удастся вовремя принять.

"Нашим главным приоритетом остается обеспечить соглашение", - подчеркнул Баркли.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла голосование по проекту соглашения о Brexit, которое должно было состояться в британском парламенте 11 декабря. Мэй пояснила, что для поддержки соглашения в то время не было бы нужного количества голосов. По словам руководителя британского правительства, голосование должно состояться в течение недели, начинающейся 14 января.

25 ноября страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который состоит из более 580 страниц и регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года.

Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать свое решение о выходе из ЕС.