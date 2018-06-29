Европейский Совет сокращает численность депутатов ЕП в связи с выходом Британии из ЕС

Численность депутатов Европарламента уменьшится после выборов в 2019 году.

Европейский Совет решил сократить численность депутатов Европейского парламента с 751 до 705 в связи с выходом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, соответствующее решение приняли лидеры 28 стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе.

«Европейский совет сегодня принял решение о структуре Европейского парламента. Решение определяет число представителей от каждой страны-члена, которые будут избраны в Европейский парламент на парламентский созыв 2019-2024 годов», - говорится в сообщении.

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Как уточнили в Совете ЕС, решение предусматривает сокращение и перераспределение мест в Европарламенте в связи с выходом Британии из ЕС. Так, депутатский состав Европарламента будет сокращен с 751 до 705 парламентариев. «Из 73 мест, заявленных после выхода Великобритании, 27 будут перераспределены, чтобы лучше отразить принцип пропорционального представительства», - отмечается в сообщении. Так, 27 депутатских мест в Европарламенте будут распределены между Францией (5), Испанией (5), Италией (3), Нидерландами (3), Ирландией (2), Швецией, Австрией, Данией, Финляндией, Словакией, Хорватией, Эстонией, Польшей и Румынией - по одному.

В сообщении подчеркивается, что ни одна из стран-членов ЕС не потеряет мест.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Совет Евросоюза утвердил проведение следующих выборов в Европарламент с 23 по 26 мая 2019 года.

Как известно, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором 52% британцев поддержали выход Соединенного Королевства из ЕС.