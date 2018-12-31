Афганские военные убили почти 30 боевиков "Исламского государства"

Целью удара было тайное убежище боевиков в деревне Шалхи.

В результате авиаудара в афганской провинции Нангархар на востоке страны были ликвидированы 28 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

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Об этом сообщает министерство обороны Афганистана в "Твиттере". Целью удара было тайное убежище боевиков в деревне Шалхи. По данным ведомства, в числе убитых были трое главарей ИГ.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана. Всего в Афганистане находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, которые в основном не принимают участия в военных действиях, а занимаются поддержкой местной армии.