В Германии досрочно освободили осужденного за теракты 11 сентября исламиста

Мунир аль-Мотасадек лично знал пилотов-смертников и помогал им улаживать личные и финансовые дела.

В Германии освободили 44-летнего Мунира аль-Мотасадека – первого осужденного по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США. Власть немедленно депортирует его в Марокко, где живет его семья.

Читайте такжеСША вдвое увеличили награду за информацию о главарях "Аль-Каиды"

Об этом сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что в 2007 году после серии судебных процессов аль-Мотасадек был приговорен к 15-ти годам заключения. Судьи признали доказанным факт того, что он был связан с так называемой "гамбургской террористической ячейкой" - немецким подразделением террористической группировки "Аль-Каида", которое осуществило теракты в США.

Гамбургский суд признал выходца из Марокко соучастником убийства 246 человек: именно столько пассажиров в целом находились в четырех самолетах American Airlines, угнанных террористами 11 сентября 2001 года.

Отмечается, что "Гамбургская террористическая ячейка" сыграла ключевую роль в организации терактов. Ее лидер - Мохаммед эль-Амир, известный под псевдонимом Мохаммед Атта, управлял одним из самолетов, который врезался в башню ВТЦ.

Именно аль-Мотасадек расписался как свидетель в завещании Атти. Кроме того, аль-Мотасадек был знаком и с другими пилотами-смертниками - Марваном аль-Шеххи и Зиадом Джаррахом, которые в то время учились в Гамбурге.

Аль-Мотасадек предоставлял пилотам-смертникам поддержку после их отбытия в США. В частности, улаживал их личные и финансовые дела. Он также подтвердил, что проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане.

Террорист отбывал свой срок в тюрьме в гамбургском районе Фульсбюттель. Там он, как утверждается, пять раз в день совершал намаз и отличался примерным поведением.

Аль-Мотасадек выходит на свободу за три месяца до официального окончания его тюремного срока в январе 2019 года. Планируется, что сразу после освобождения он будет депортирован в Марокко, где его ждут жена и дети. Ему запретили въезд в Германию сроком на 45 лет.

Напомним, 11 сентября 2001 года, в США произошел ряд страшных терактов в истории страны. Террористы-смертники угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий - в Пентагон (здание Минобороны США), а четвертый - упал на землю в штате Пенсильвания.

В результате терактов погибли 2977 человек и более 6 тысяч получили ранения. Ответственность за организацию атаки взяла террористическая группировка "Аль-Каида". На то время ее возглавлял Усама бен Ладен.