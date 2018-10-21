В Афганистане во второй день парламентских выборов при взрыве погибли 11 человек
20:02, 21 октября 2018Мир
1203 0
По информации местных властей, среди погибших шестеро детей.
Иллюстрация REUTERS
Как минимум 11 человек погибли в результате взрыва бомбы в афганской провинции Нангархар во второй день парламентских выборов в стране.
Читайте такжеВ Афганистане при нападении талибов погибли 10 полицейских
Об этом сообщает "112 Украина".
Бомба была заложена у дороги. По информации местных властей, среди погибших шестеро детей.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Иллюстрация REUTERS
В первый день выборов в столице Афганистана Кабуле в результате взрывов на избирательных участках погибли не менее 15 человек.
Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения "Талибан".
Исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter