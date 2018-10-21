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В Афганистане во второй день парламентских выборов при взрыве погибли 11 человек

20:02, 21 октября 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает "112 Украина".

Бомба была заложена у дороги. По информации местных властей, среди погибших шестеро детей.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Иллюстрация REUTERS

В первый день выборов в столице Афганистана Кабуле в результате взрывов на избирательных участках погибли не менее 15 человек.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения "Талибан".

Исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.

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Теги: #Афганистан#Талибан#атака Талибана#Талибан в Афганистане