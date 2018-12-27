После неожиданного визита в Ирак Трамп посетил американскую военную базу в Германии

Трамп расписался на бейсболках со своим предвыборным слоганом, позируя для селфи, и пожал руки десяткам солдат на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

Президент США Дональд Трамп побывал на базе вооруженных сил США в Германии после того, как без предупреждения приехал в Ирак, что стало его первым президентским визитом в расположение американских войск в проблемном регионе.

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27 декабря Трамп расписался на красных бейсболках со своим предвыборным слоганом Make America Great Again, позируя для селфи, и пожал руки десяткам солдат на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии, когда его самолет проводил дозаправку на обратном рейсе из Ирака.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 26 декабря впервые прибыл с визитом в Ирак. Президентский самолет приземлился на авиабазе к западу от Багдада поздно вечером 26 декабря. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс уточнила, что Трамп и его супруга Мелания хотели поблагодарить военных за службу и поздравить их с Рождеством.

Выступая перед военнослужащими, Трамп заявил, что у него нет планов сокращать военный контингент в Ираке.

На территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность военного контингента составляет около 5 тыс. лиц.

19 декабря президент США объявил о выводе американских военных из Сирии в течение ближайших двух месяцев. Этот шаг вызвал критику как со стороны союзников США, так и в Конгрессе, а министр обороны Джеймс Маттис подал в отставку.

Кроме того, Трамп планирует вдвое сократить число военнослужащих в Афганистане - до 7 тыс.