В Японии снежные сугробы заблокировали поезд, пассажиры всю ночь провели в вагонах

Об этом сообщает ТАСС.

На стыке северных префектур Аомори и Акита путь перед ним оказался завален двухметровыми плотными сугробами.

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В результате 130 пассажиров экспресса провели ночь в вагонах. Отопление там не отключалось, в ресторане поезда оказалось достаточно продовольствия и горячих напитков.

В понедельник путь перед экспрессом уже практически расчищен. В последние дни на севере Японии продолжаются сильные снегопады, в воскресенье там выпало до 30 см осадков.