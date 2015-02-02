В Японии снежные сугробы заблокировали поезд, пассажиры всю ночь провели в вагонах
08:27, 02 февраля 2015Мир
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В снежной ловушке оказался ночью пассажирский поезд Twilight Express, который двигался из города Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо в крупный деловой центр Осака в центре главного острова страны Хонсю.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
На стыке северных префектур Аомори и Акита путь перед ним оказался завален двухметровыми плотными сугробами.
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В результате 130 пассажиров экспресса провели ночь в вагонах. Отопление там не отключалось, в ресторане поезда оказалось достаточно продовольствия и горячих напитков.
В понедельник путь перед экспрессом уже практически расчищен. В последние дни на севере Японии продолжаются сильные снегопады, в воскресенье там выпало до 30 см осадков.
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