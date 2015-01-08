В Японии из-за мощного снегопада отменены десятки авиарейсов

Об этом сообщают РИА Новости. По данным телеканала NHK, все 56 рейсов, связывающие крупнейший аэропорт на острове Хоккайдо Титосэ с другими городами, отменены. Накануне здесь были отменены 198 рейсов.

Около 1,5 тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в здании аэропорта в ожидании возобновления авиасообщения в регионе.

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По данным Главного метеорологического агентства, неблагоприятные погодные условия на севере Японии могут сохраниться и в пятницу. К утру 9 января в ряде городов может выпасть до 50 сантиметров снега.