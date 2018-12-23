Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: нападавший присягал "Исламскому государству"

Следователи нашли флеш-накопитель, на котором сохранено видео. В видео Шериф Шекатт, который напал на рождественскую ярмарку в Страсбурге, присягает на верность "Исламскому государству".

Нападавший на рождественскую ярмарку в Страсбурге присягал на верность "Исламскому государству" (ИГ).

Следователи нашли флеш-накопитель с видеороликом, в котором 29-летний Шериф Шекатт заявляет о верности исламистам. Об этом сообщает DW.

Вскоре после атаки на ярмарку в Страсбурге в ИГ заявили, что нападавший - один из их "солдат", который пристал на призыв устраивать теракты в странах-членах международной коалиции для борьбы с ИГ в Сирии и Ираке.

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Напомним, что вечером 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге нападавший стрелял из автоматического оружия. Пятеро людей погибли. Еще более десяти ранены. Во время нападения слышались возгласы "Аллаху акбар", рассказали очевидцы.

Подозреваемого, 29-летнего Шерифа Шекатта, 13 декабря застрелила полиция во время спецоперации. По данным правоохранителей, Шекатта 27 раз осуждали за кражи и ограбления во Франции, Германии и Швейцарии. Французские СМИ сообщают, что он родился во Франции, жил в Страсбурге и имел алжирское происхождение.