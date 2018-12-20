Депутат объяснил, что ждет церкви УПЦ МП в случае отказа изменить название

Все, в том числе и прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата, понимают, что фактически это Российская православная церковь в Украине, заявил нардеп.

Если через три месяца храмы Украинской православной церкви Московского патриархата не переименуются в Русскую православную церковь, им аннулируют регистрацию.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий, соавтор принятого законопроекта №5309, которым парламент обязал УПЦ МП сменить название на РПЦ.

"Министерство культуры в течение месяца должно изучить вопрос. Церквам, центры или руководители которых находятся в стране-агрессоре, дают три месяца на изменение устава. В своем названии они должны четко указать страну-агрессора. Если через три месяца они не переименуют, им аннулируют регистрацию. Зная, как эти люди держатся за свои приходы, золото, машины и коттеджи, они будут пытаться затянуть процесс. Как вариант, начнут судиться. Конечно, они могут попробовать поплевать против ветра, но от этого будет хуже только им самим. Так они настроят против себя еще больше людей", – подчеркнул нардеп.

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Он отметил, что УПЦ МП потеряла свою каноничность.

"Я надеюсь, что много священнослужителей московской церкви перейдут в Православную церковь Украины. Раньше они могли оставаться в УПЦ МП, исходя из ее каноничности. Но сейчас она уже не каноническая. И упрямые путинофилы, которые останутся в Русской церкви в Украине, будут членами неканонической структуры. Вопрос украинских лавр, конечно, можно решить и силой. По какому праву их будет контролировать РПЦ? Другое дело, что нам не нужно насилие, никто не хочет никого брать и выбрасывать на улицу. Думаю, со временем все больше приходов по своей воле перейдет в единую церковь. Удерживать украинские святыни вечно они не смогут", – резюмировал Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, которое осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины (регистрационный номер 5309). За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено только одно ограничение - церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.