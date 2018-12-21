Sueddeutsche Zeitung: Коррупционная система в Украине живет за деньги МВФ и других доноров

Чем дольше международные организации будут снисходительными к Киеву, тем дольше он будет медлить с реальными реформами.

Когда государственным банкам Украины необходимо правосудие, они ищут его не в Киеве, а в Лондоне. Потому что боятся, что местные суды будут беспомощны, когда дело касается богатых и политически влиятельных олигархов.

Это хорошая иллюстрация для ситуации, которая сложилась в стране, пишет Sueddeutsche Zeitung. На верхушке государства стоят коррумпированные или политически зависимые чиновники: от полиции до разведки, от прокуроров до судей. И это самое большое препятствие для экономики Украины, что подтвердила оценка Всемирного банка и опрос Нацбанка среди предпринимателей. Немецкое издание пишет, что если бы каждый год из государственного бюджета не разворовывались миллиарды евро, Киеву, возможно, были бы не нужны кредиты. Однако международные доноры Киева во главе с МВФ, Всемирным банком и ЕС вновь перечислили Украине очередной миллиард.

«Вашингтон и Брюссель поддерживают коррумпированную систему в Киеве, потому что они думают, что другого выбора просто нет из-за борьбы против геополитической экспансии России», - пишет издание, добавляя, что займы должны помогать воплощать или ускорять реформы.

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Но этого удалось достичь только в исключительных случаях. Такими немецкая газета называет реформирование национальной энергетической компании «Нафтогаз» и банковского сектора. Но во всем остальном миллиарды от Вашингтона и Брюсселя «помогли президенту Петру Порошенко и его союзникам выиграть время на то, чтобы ничего не делать и даже подрывать реформы».

«Ни земельная реформа, ни приватизация убыточных государственных компаний даже не начались. Таможенная и налоговая службы до сих пор под политическим контролем, став системой коррупционного «самообслуживания». Это же касается армии и внутренней разведки СБУ, которая во времена президентства Порошенко часто давила на предпринимателей», - говорится в статье.

Безусловно, перед каждым перечислением транша от МВФ нужно, чтобы определенные реформаторские законы были приняты. Но принятие законов еще не означает, что они будут выполнены.

«Реформы часто имитируются в Украине. Антикоррупционные органы сформированы, но подконтрольны администрации президента или же саботированы политически контролируемыми или коррумпированными прокурорами и судьями. Антикоррупционный прокурор дискредитирован, но он до сих пор на своей должности. Состав Верховного суда был изменен после того, как его формирование прошло под контролем администрации президента. На должности попали десятки коррумпированных и дискредитированных судей», - пишет издание.

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Украине остро нужны иностранные инвестиции для того, чтобы исправить ситуацию со своим экономическим и технологическим отставанием. Но инвесторы смотрят на коррупцию и нефункциональную систему правосудия, а потом отдают предпочтение Польше. После падения коммунизма Польша и Украина были примерно в одинаковом положении. Сегодня украинская средняя зарплата составляет 130 евро, в то время как поляки получают в три-четыре раза больше. Тысячи украинцев едут в соседнюю страну на заработки. А с первого января, когда заработает немецкий «Акт об иммиграции», они начнут искать работу и в Германии.

В собственной стране украинцам приходится экономить. А в это время 100 самых богатых граждан, как говорит экономист Александр Гончаров, обогащаются в 12 раз быстрее, чем экономика. Общий капитал людей из списка самых богатых составляет 37,5 миллиардов долларов. Это половина от национального долга Украины. Многие из них получили свое богатство не очень прозрачно и честно. Но ни один олигарх, ни один чиновник высшего уровня не оказался в тюрьме за коррупцию или незаконный бизнес за время президентства Порошенко.

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Конечно, доноры Киева не слепые. К примеру, МВФ не перечислял стране ни одного транша с лета 2017 года из-за отсутствия реформ. И вот после нескольких лет проволочек парламент все же одобрил создание Антикоррупционного суда. Но выбор судей проводил дискредитированный украинский орган, поэтому ситуация с Верховным судом фактически повторилась. И несмотря на это, МВФ, ЕС и Всемирный банк снова перечислили деньги Украине. По мнению издания, так они повторили свою ошибку снова. У Порошенко, если он останется на посту после выборов следующего года, или у его преемника не будет причин быстро проводить реформы и бороться с коррупцией. Ведь Запад перечисляет деньги и без этого.