Трамп ввел запрет на "скользящие приклады"

Владельцам предписано сдать устройства в течение 90 дней.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на «скользящие приклады» – модификации, повышающие скорострельность полуавтоматического оружия.

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Подобные устройства были использованы преступником при прошлогоднем массовом убийстве в Лас-Вегасе, где погибли 58 человек, передает Голос Америки. Владельцам «скользящих прикладов» предписано сдать или уничтожить их в течение 90 дней, а регистрировать новые теперь запрещено.

Республиканская партия обычно выступает в поддержку права на оружие, и ее члены решительно сражаются с любыми инициативами, которые воспринимают как угрозы ущемления этого права, гарантированного Второй поправкой к Конституции.

Однако администрация Трампа решила действовать в обход Конгресса и ввела официальное правило, которое также включает скользящие приклады в определение пулеметов, написанное 80 лет назад, когда таким оружием активно пользовались гангстеры.

Скользящий приклад, используя отдачу от первого выстрела, нажимает на спусковой крючок, позволяя отстреливать сотни пуль в минуту из полуавтоматического оружия и по сути превращая его в пулемет.

Ассоциация владельцев оружия (Gun Owners of America) заявила, что намерена обжаловать новое правило в суде и добиваться его отмены. По словам организации, Министерство юстиции пытается переписать законы, а новые правила приведут к запретам на другие виды оружия. Кроме того, ассоциация настаивает, что скользящие приклады не являются пулеметами.