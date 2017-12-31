Снайперы и специальные собаки: перед Новым годом США серьезно усиливают меры безопасности

Сотни тысяч сотрудников служб безопасности, полицейских и военных будут нести службу в новогоднюю ночь по всему миру для того, чтобы обеспечить безопасность, сообщает Голос Америки.

Читайте такжеКонцерты и усиленная охрана: Киев готовится к празднованию Нового года (видео)Власти Нью-Йорка объявили, что они будут перекрывать улицы, использовать двухэтапные досмотры, снайперов и специально обученных собак для обеспечения безопасности на Таймс-сквер, где примерно 2 млн человек соберутся, чтобы увидеть ежегодное падение хрустального шара.

В Лас-Вегасе, штат Невада, к полутора тысячам полицейских присоединятся триста национальных гвардейцев, чтобы обеспечить безопасность на знаменитом Стрипе, где расположены казино и отели. В Новый год мировую столицу азартных игр посещает порядка 300 тыс. туристов.

В Южной Америке, в Рио-де-Жанейро, полиция планирует увеличить численность сил безопасности во время новогодних праздников до 12 тыс., что на 20% больше, чем в прошлом году. Военная полиция объявила, что отменит отпуска для сотрудников для того, чтобы для дежурства хватило людей.

В Лондоне рекордное число вооруженных полицейских и патрульных с собаками будут следить за празднованиями, обеспечивая безопасность, в том числе, в метро.

В Германии все крупнейшие города, включая Берлин, Мюнхен, Гамбург и Кельн объявили, что увеличивают количество полицейских в дни праздников.

В Стамбуле полиция уже арестовала 120 чловек, подозреваемых в связях с «Исламским государством». В городе планируется вдвое увеличить количество полицейских для того, чтобы предотвратить возможные инциденты.

В Индии более 300 тыс. сотрудников службы безопасности будут охранять популярные места проведения отдыха в Мумбае.

В Австралии, которая в числе первых стран встретит Новый год, службы безопасности готовы предотвратить возможные теракты в новогоднюю ночь. В центре Сиднея должны собраться более миллиона человек, и как минимум полмиллиона будут наблюдать за фейерверками в Мельбурне.