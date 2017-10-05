Смартфон спас жизнь женщине во время жуткой бойни в Лас-Вегасе

Во время стрельбы, которую преступник открыл из окна отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, женщина уцелела благодаря своему смартфону. Об этом сообщает LasVegasNow.com.

Как пишет издание, пуля, летевшая в сторону женщины, застряла в корпусе мобильного устройства, раздробив его. Телефон вышел из строя, а вот женщина осталась жива.

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Об этом случае рассказал таксист, который отвозил женщину в ту ночь с места трагедии.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову. Как выяснилось, свой арсенал оружия убийца собирал на протяжении 20 лет.