Военные контакты между НАТО и Россией должны быть открытыми - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

„Контакты между военными России и НАТО необходимы, во избежание недопонимания. Эти каналы должны быть открытыми и использоваться тогда, когда это необходимо, чтобы предотвратить возможное недопонимание относительно военной деятельности”, - отметил Столтенберг.

Читайте такжеСтолтенберг вновь призывает Россию прекратить поддержку боевиков на востоке УкраиныГенсек НАТО объяснил эту необходимость наращиваниям военного присутствия россиян вблизи от натовских границ и увеличением присутствия НАТО вблизи российских границ. „Это наращивание является риском недопонимания и того, что ситуация может выйти из-под контроля. Поэтому важно, чтобы военные контакты оставались отрытыми, чтобы мы смогли предотвратить недопонимание и деэскалировать ситуацию”, - отметил он.