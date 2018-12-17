Папа Франциск отметил свой день рождения с больными детьми
09:46, 17 декабря 2018Мир
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Глава католической церкви отмечает день рождения 17 декабря.
Папа Франциск угостил тортом больных детей / catholicnewsagency.com - Vatican Media
Папа Римский Франциск накануне своего 82 дня рождения устроил вечеринку с тортом для больных детей – подопечных бесплатной клиники при Ватикане.
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Как сообщает Catholic News Agency, понтифик отмечает день рождения 17 декабря. Отмечается, что 16 декабря Франциск провел около часа с получающими помощь детьми и их семьями.
Он также выразил благодарность докторам, медработникам и волонтерам детской клиники.
Ранее Папа Римский Франциск сравнил аборты с использованием услуг наемных убийц.
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