Папа Франциск сравнил аборты с «наймом киллера»

По словам понтифика, нельзя убивать человеческое существо, "каким бы маленьким оно ни было".

Папа Римский Франциск сравнил аборты с использованием услуг наемных убийц.

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Как сообщает «Радио Свобода», соответствующее заявление понтифик сделал во время выступления на площади Святого Петра в Ватикане. Франциск осудил «подавление человеческой жизни в утробе матери во имя защиты других прав».

«Я спрашиваю вас: «правильно ли забирать человеческую жизнь, чтобы решить проблему? Что вы думаете? Правильно ли это?» – задал вопрос глава Католической церкви.

Получив от толпы отрицательный ответ, Папа продолжил: «правильно ли нанимать киллера, чтобы решить проблему? Вы не можете, это неправильно убивать человеческое существо, каким бы маленьким оно ни было, чтобы решить проблему».

Ранее в Аргентине католический епископ призвал найти креативные решения для борьбы с абортами.