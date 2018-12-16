Новая президент Грузии приняла присягу

Саломе Зурабишвили приняла присягу на конституции Грузии, после чего прозвучал гимн страны и было произведено семь артиллерийских залпов.

Саломе Зурабишвили приняла присягу, официально вступив в должность президента Грузии. Читайте такжеИзбранный президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ Об этом сообщает "Грузия Online". До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных Сил Грузии Владимира Чичибая. Зурабишвили приняла присягу на конституции Грузии. После принятия присяги прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов. Инаугурация проходит в крепости Батонис Цихе в городе Телави. На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози. Должность президента Саломе Зурабишвили будет занимать шесть лет.

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