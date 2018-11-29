Грузия выбрала президента: победу одержала Саломе Зурабишвили

Около 60 % избирателей отдали свои голоса за кандидата правящей партии.

Победу во втором туре президентских выборов в Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Кандидат набрала 59,54% голосов избирателей.

Об этом сообщает Прямой со ссылкой на пресс-службу ЦИК Грузии.

Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,92% избирательных участков. Политик набрала 59,54% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе - 40,46%.

По оценкам комиссии, за Зурабишвили отдали голоса 1147106 человека, за Вашадзе - 779614 избирателей.

Оба кандидата, которые прошли во второй тур выборов, - бывшие министры иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.

Читайте такжеНа президентских выборах в Грузии лидирует кандидат от правящей партии

Будущая президент Грузии Саломе Зурабишвили - дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.

Оппонент Зурабишвили — Григол Вашадзе — считается человеком Саакашвили. Он долгое время жил в России и даже имел российское гражданство, но вернулся на родину. Проигрыш Вашадзе ставит крест на возможном помиловании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время живет в Нидерландах — на родине жены. В Грузии его обвиняют в различных коррупционных преступлениях.

Нынешние выборы президента Грузии - последние, которые проводятся методом прямого голосования. Год назад парламент утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это означает, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местной власти. При этом его полномочия будут значительно ограничены.

Напомним, советник главы администрации президента по вопросам реформ Георгий Вашадзе сообщил, что во время выборов в Грузии зафиксировано много фактов подкупа избирателей.

В Грузии на президентских выборах ни один из главных претендентов на пост главы страны не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Из-за это правящая партия "Грузинская мечта" признала неизбежность второго тура на выборах президента страны.