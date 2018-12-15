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Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

14:16, 15 декабря 2018
Мир
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Вид на старый город Иерусалима / REUTERS

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Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе выступления в институте Сиднея, передает kommersant. Премьер рассказал, что Австралия откроет в Иерусалиме свои торговые и оборонные представительства. «С учетом углубления связей в оборонной промышленности и роста торговли между Австралией и Израилем свыше $1,3 млрд в год, это поможет развитию наших двусторонних торговых отношений», - сказал Моррисон.

Власти Австралии задумались о переносе посольства в Иерусалим в октябре. Скотт Моррисон тогда отрицал, что подобные внешнеполитические изменения вызваны давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который перенес американское посольство в Иерусалим еще в декабре 2017 года.

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Теги: #Австралия#Иерусалим#столица