В Иерусалиме уже появились указатели к посольству США (фото)

Вслед за США и Гватемалой перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим намерен Парагвай.

За неделю до противоречивого открытия в Иерусалиме американского посольства в городе появились указатели к зданию консульства США, где временно будет расположено перенесенное из Тель-Авива посольство.

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"Это не мечта - это реальность. Иерусалим является вечной столицей еврейского народа - и мир начинает этот факт признавать", - заявил в понедельник, 7 мая, мэр Иерусалима Нир Баркат, сообщает агентство dpa, передает DW.com.

Он также поблагодарил президента США Дональду Трампу за реализацию этого "исторического момента". В то же время, палестинское руководство призывает бойкотировать торжественную церемонию открытия посольства.

Как уверяют в министерстве иностранных дел Израиля, вслед за США и Гватемалой перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим намерен Парагвай. "Парагвайский президент Орасио Картес планирует прибыть в Израиль в конце месяца, чтобы открыть посольство в Иерусалиме", - заявил представитель израильского МИД, цитирует агентство Reuters. Между тем парагвайское МИД заявило, что это решение еще не принято.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало крайне резкую реакцию со стороны палестинцев и мусульманского мира. Признание США Иерусалима единой столицей Израиля также осудила ООН.

В следующий понедельник, 14 мая, в день 70-летия основания государства Израиль запланировано торжественное открытие посольства США в Иерусалиме. Под посольство временно переоборудуют здание американского консульства в иерусалимском квартале Арноа. Отдельное же здание посольства должны построить лишь к концу следующего года.