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Великобритания пока передумала закрывать программу "золотых виз"

13:08, 12 декабря 2018
Мир
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Лондон готовится ужесточить условия выдачи инвестиционных виз / Фото REUTERS

Министерство внутренних дел Великобритании 11 декабря сообщило через британские СМИ, что не собирается приостанавливать прием заявок на визу «Инвестор» Tier 1.

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Как сообщает пресс-служба компании международной компании Henley & Partners, занимающиеся посредничеством в выдаче инвестиционных виз, в коротком комментарии от представителя британского ведомства без указания имени говорится: «Действие инвесторской визы Tier 1 в настоящее время не приостановлено, однако мы по-прежнему настроены на ее реформирование».

Официальных комментариев на сайте Home Office МВД Британии или других правительственных сайтах пока что нет.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря появилась информация, что Великобритания с 7 декабря прекращает действие программы выдачи виз Tier 1 - так называемых «золотых виз», которые дают право крупным иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране.

Тогда же сообщалось со ссылкой на слова Министра иммиграции Кэролайн Нокс, что возобновление приема заявок произойдет после публикации новых иммиграционных правил в 2019 году. Среди новых правил указывались ужесточение проверок финансовых и деловых интересов заявителей, требование иметь на счете необходимые GBP 2 млн инвестиций на протяжении как минимум 2 лет до подачи заявления на визу и отмена возможности инвестировать в государственные облигации.

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Теги: #инвестиции#визы для россиян