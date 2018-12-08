Власти Британии потратят на восстановление имиджа Солсбери 500 тысяч фунт стерлингов

Рекламные кампании и другие проекты по восстановлению имиджа города запланированы на февраль и март 2019 года.

Власти Великобритании потратят 500 тыс. фунт стерлингов на рекламную кампанию по привлечению в Солсбери туристов, число которых снизилось после отравления «Новичком» бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Как сообщает телеканал Sky News, число туристов в город снизилось на 12% после инцидентов с «Новичком», передает kommersant. Рекламные кампании и другие проекты по восстановлению имиджа города запланированы на февраль и март 2019 года. Деньги на эти мероприятия выделят из правительственного фонда.

Как сообщал УНИАН, Скрипалей отравили 4 марта. Лондон считает, что к покушению на Скрипалей причастна российская разведка и, в частности, Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания называет сотрудниками ГРУ.

В конце июня в соседнем Эймсбери «Новичком» также отравились Чарли Роули и Дон Стерджес, которая впоследствии умерла в больнице. По версии следствия, они отравили веществом из флакона с «Новичком», который нашли в парке.