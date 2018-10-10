РосСМИ назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Он был в Британии одновременно с "Петровым" и "Бошировим".

Великобритания может объявить соучастником "Петрова" и "Боширова" в покушении на Скрипалей 45-летнего "Сергея Федотова".

Отмечается, что в январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с двумя другими подозреваемыми в отравлении. Как сообщалось, уже во время этого путешествия агенты следили за Скрипалем. Об этом сообщает российское издание Фонтанка.

Сообщается, что "Федотов", "Боширов" и "Петров" тогда пользовались заграничным паспортам 64-й серии с близкими номерами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы, "Сергей Федотов" по меньшей мере трижды посещал Лондон - в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и "Петров" с "Бошировим", но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними.

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Утверждается, что эта информация была у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам его было решено придержать. О "Боширове" и "Петрове" было удобно рассказать в одном "файле", поскольку они вместе зафиксированы видеокамерами Солсбери и аэропорта Хэтвик, а "Федотов" передвигался автономно.

Ранее Telegraph писала о том, что в деле об отравлении есть третий подозреваемый. Впрочем, официально эта информация не подтверждалась.

Напомним, правоохранительные органы Великобритании 5 сентября обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери - ими оказались "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

После этого подозреваемые дали интервью российскому пропагандистскому изданию Russia Today. Во время разговора они рассказали, что якобы занимаются предпринимательством, а в Солсбери ездили "как туристы", чтобы посмотреть на достопримечательности и "оторваться".