Скотланд-Ярд показал новые видео с "отравителями" Скрипалей и фото флакона с "Новичком"

Контртеррористическое подразделение лондонской полиции продолжает расследование и намерено "привлечь к ответу всех лиц, ответственных за безрассудные акты", говорится в сообщении ведомства.

Полиция Великобритании в четверг, 22 ноября, опубликовала на своем сайте новые видеозаписи, которые связаны с отравлением в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

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Как передает DW.com, на видео показаны двое мужчин, которых Скотланд-Ярд обвиняет в отравлении.

В первом ролике, записанном 4 марта 2018 года в 11.48 (13:48 по Киеву), мужчины проходят через турникеты вокзала в Солсбери. На втором видео, снятом десятью минутами позднее, они идут по улице Уилтон-Роуд, недалеко от дома Скрипаля. Третья видеозапись показывает подозреваемых в отравлении на одной из улиц Солсбери. По данным полиции, эта запись была сделана около 13.00 (15.00 по Киеву).

Контртеррористическое подразделение лондонской полиции продолжает расследование и намерено "привлечь к ответу всех лиц, ответственных за безрассудные акты", говорится в сообщении ведомства.

Скотланд-Ярд по-прежнему разыскивает тех, "кто мог видеть кого-либо их этих мужчин в Великобритании между 2 и 4 марта". Кроме того, полиция ищет людей, которые могли заметить поддельную упаковку от духов или флакон, в котором находилось отравляющее вещество.